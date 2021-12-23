تعليم الوادى الجديد يعقد الملتقى المهنى للإتحادات الطلابية بحضور وفد وزارى

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس الملتقى المهنى للأخصائيين الإجتماعيين مسئولى الإتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، فى اطار تفعيل الدور المحورى للإتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021_ 2022م تحت شعار (الإتحاد الطلابية..مواطنة تنمية ) ، وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التربية والتعليم وأحمد موسى رمضان الرائد العام لإتحاد مدارس الجمهورية والوفد المرافق

وأكد جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة على الدور الهام للإتحادات الطلابية فى تدعيم المبادئ وتحقيق الأهداف التربوية لضمان حرية التعبير لدى الطلاب وتدعيم القيم لديهم فضلا عن تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى وتدعيم روح المبادرة والإبداع والإبتكار .

ومن جانبه أعرب أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن بالغ سعادته للمشاركة بهذا الملتقى على أرض محافظة الوادى الجديد فى زيارته الاولى للمحافظة موجها التحية والتقدير لوكيل التعليم بالمحافظة لحسن الإستقبال .

وأضاف عبد الفتاح أن شعار الإتحادات الطلابية لهذا العام والذى يأتى تحت شعار مواطنة ...تنمية وكيف لنا أن ننمى روح الولاء للوطن ونشعر جميعا بالفخر والمجد ببلدنا الغالى مصر ، حضارات عريقة ، ثلث آثار العالم توجد بمصر ، ونحن كمصريين نجحنا فى تشكيل إرادتنا، ومواجهة كافة الأزمات ، للوصول بمصرنا الغالى لبر الأمان ، فلنا جميعا أن نفتخر بهذا الوطن الغالى .

وقال أحمد موسى رائد عام الإتحادات لمدارس الجمهورية أن جهود قطاع تعليم المحافظة والإتحادات الطلابية مثمرة فى المشاركة بكافة أنشطة التربية الإجتماعية وحصاد العديد من المراكز جمهوريا مؤكدا على الدور الهام لمسئول الإتحادات بداية من إنطلاق الانتخابات الطلابية وتوعية الطلاب بكيفية الاختيار والتحرر من الذاتية، من أجل جيل واع له دوره القيادى الفعال بالمجتمع.

وأضاف موسى ان الاتحادات الطلابية تتطلع دائما نحو التميز والإبداع من أجل منتج حقيقى لطالب متميز من خلال مشاركته بكافة أنشطة الأتحادات الطلابية التى تساعد على التفوق الدراسى.