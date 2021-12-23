اليوم السابع
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تعليم المنوفية تعلن بدء تنفيذ مسابقة الصيانة البسيطة سماف "smaf "

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:44 م
تعليم المنوفية تعلن بدء تنفيذ مسابقة الصيانة البسيطة سماف "smaf " هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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 بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفيه تنفيذ مسابقة الصيانة البسيطة (سماف) من خلال التدريب الذي نظمته وحدة دعم اللامركزية بالوزارة بحضور محمد راضي مسئول وحدة دعم  اللامركزية بوزارة التربية والتعليم .

وقام اليوم  هاني عنتر مدير المديرية بمتابعة فعاليات ورشة العمل لمنسقي وحدة دعم  اللامركزية بالمديرية برئاسة الأستاذة عطيات القاضي ومسئولي اللامركزية بالإدارات التعليمية العشر  بقاعة التدريب بمقر مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية .

وأكد مدير المديرية بأن صندوق مكافأة الصيانة البسيطة للمدارس "سماف"  هو آلية إضافية لتعزيز اللامركزية ودعم  إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة مشيراً بأن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمراحل التعليم المختلفة.


مضيفاً بأن اختيار المدارس الفائزة يتم وفق معايير محددة على ثلاثة مستويات المستوى الأول نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والشبابيك ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة.

 


محافظة المنوفية

تعليم المنوفية

مسابقة الصيانة البسيطة سماف smaf

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