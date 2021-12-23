اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة بنى سويف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:00 ص
تعرف على خطة بنى سويف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت محافظة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من الإجراءات تهدف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة.

وينشر اليوم السابع في نقاط كيف تعاملت محافظة بنى سويف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة.

1- تشكيل أول مجلس استشاري للشباب يضم 6 محاور تنموية ومجتمعية هامة.

2- المجلس الاستشاري للشباب يضم 130 شابا وفتاة من خيرة العقول.

3- المجلس الاستشاري تقدم له أكثر من 1600 شاب وفتاة أجريت لهم اختبارات نوعية.

4- تأهيل وتمكين عدد 46 شابت وفتاة وتعيينهم مساعدين متطوعين لرؤساء الوحدات المحلية.

5- تبنى مشروع لبناء صف ثانٍ من القيادات التنفيذية يرتكز على الشباب.

6- إشراك الشباب في لجان متابعة المشروعات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

7- دعم تنفيذ الدفعة الثالثة "الشهيد أحمد منسي" من تدريب الأكاديمية الوطنية.

8- إصدار أول مجلة شبابية إلكترونية تتناول أفكار الشباب تجاه كافة القضايا التنموية.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

تمكين الشباب

اخبار

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة