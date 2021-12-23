تعرف على خطة بنى سويف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة

اتخذت محافظة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من الإجراءات تهدف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة.
وينشر اليوم السابع في نقاط كيف تعاملت محافظة بنى سويف لتبنى مشروع متكامل لتمكين وتأهيل شباب المحافظة.
1- تشكيل أول مجلس استشاري للشباب يضم 6 محاور تنموية ومجتمعية هامة.
2- المجلس الاستشاري للشباب يضم 130 شابا وفتاة من خيرة العقول.
3- المجلس الاستشاري تقدم له أكثر من 1600 شاب وفتاة أجريت لهم اختبارات نوعية.
4- تأهيل وتمكين عدد 46 شابت وفتاة وتعيينهم مساعدين متطوعين لرؤساء الوحدات المحلية.
5- تبنى مشروع لبناء صف ثانٍ من القيادات التنفيذية يرتكز على الشباب.
6- إشراك الشباب في لجان متابعة المشروعات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
7- دعم تنفيذ الدفعة الثالثة "الشهيد أحمد منسي" من تدريب الأكاديمية الوطنية.
8- إصدار أول مجلة شبابية إلكترونية تتناول أفكار الشباب تجاه كافة القضايا التنموية.
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