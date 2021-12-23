تعرف على جهود الداخلية فى ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (205) قطعة سلاح نارى ، (240) قضية مخدرات وتنفيذ (84015) حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، (7882) شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و(223) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (757) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة) وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

ونجحت حملات التموين، في ضبط (1479) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية " ضبط (272 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (27,700 طن- 585 بطاقة) ، وضبط ( 109 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (410,265 طن – 88901 عبوة - 4 قطعة) وضبط (12 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (15,762 طن – 10050 عبوة).

كما ضبطت الحملات (22 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (69,455 طن – 79450 عبوة – 409720 قطعة – 15532 متر) وضبط (26 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (45500 لتر – 1167 إسطوانة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط (3292) قضية متنوعة و قطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط (12186) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد و الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبطت (211) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة (146) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية) و وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط (1423) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى :-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ، ضبط عدد (4) قضايا و فى مجال الأمن العام ، ضبط عدد (31) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1522) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ عدد (273) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر مما يؤثر على سلامة تلك المنتجات ويؤدى إستهلاكها إلى التأثير سلباً على جودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق مديرية أمن القليوبية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع) عشوائية "بدون ترخيص" يتم خلالها تعبئة وتداول مركزات الأعلاف والمخصبات الزراعية بإستخدام المخلفات المعدنية ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (150 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات أعلاف حيوانية مُصنعة من مخلفات المجازر وأحشاء الدواجن بدون ترخيص معبأة داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية – 147 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومُصنعة من مواد خام مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر منسوبة لشركات وهمية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إستغلال النفوذ المزعوم"

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية ، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة ، وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بعدة جهات حكومية "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكية على النحو المشار إليه .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) و (3) آخرين بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية بإستغلال نفوذه وموقعه الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على إلحاقهم وذويهم بإحدى الوظائف بالجهة محل عمله على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين على النحو المشار إليه ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقميان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك" ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (10) وقائع بدائرة القسم ،كما أمكن بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مقيم بدائرة القسم ) ، وكذا ضبط مركبة "التوك توك " المُستخدمة فى نقل المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالشرقية وتحديد وضبط الجناة وإعادة المسروقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من (مالك سيارة نقل – سائق) أنه حال إستقلالهما السيارة ملك الأول وقيادة الثانى بدائرة القسم إعترضهما (5) أشخاص مُلثمين يستقلون سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم أسلحة نارية وإستولوا منهما على (السيارة النقل المشار إليها – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بإخفاء السيارة المستولى عليها طرف (أحد الأشخاص "سئ النيه" ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) "أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة المشار إليها"، كما تم بإرشادهم ضبط (الهاتفان المستولى عليهما- بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية وسيارة) المُستخدمين فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بكميات كبيرة على عملائهم بالدقهلية.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص – مقيمين بمحافظة الدقهلية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة لعلانية ترويجها .. متخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية .. تم إستهداف وضبط (3) متهمين حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بدائرة المركز ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – بندقية آلية و 5 خزائن – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600,000 ستمائة ألف جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط سيدة قامت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل بإسلوب "المغافلة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بحضور سيدة للمحل ملكه والإستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب ، 2حلق ، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه" إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار .

وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمـه بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها، و بمواجهتها بالتحريات أيدتها وإعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالقاهرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم) بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى ، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سيدتان – مقيمتان بدائرتى قسم شرطة "عين شمس ، المطرية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" ) بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى.. بإستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.

وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس ، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتان أيدها ، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة ، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب " ، وإعترفوا بإرتكاب عدد 7 وقائع نصب بذات الإسلوب، و بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالنصب ، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد في القاهرة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجح رجال المباحث ، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (بطارية سيارة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "سكين" – زردية) ، وبمناقشتهم عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما إعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجنى عليه (مقيم بدائرة القسم) .. باستدعائه إتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وأقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.