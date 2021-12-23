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تعرف على الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة × 21 معلومة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:12 م
تعرف على الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة × 21 معلومة إحدى وزارات الحى الحكومى
كتب أحمد حسن

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استمرارا لما يقدمه "اليوم السابع" من خدمات للتيسير على القارئ، نقدم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، "الحى الحكومى"، وهى كالتالى..

• الهدف من مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة 

- جعله منطقة جذب لزيادة للاستثمار المستمر والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وليصبح أحد الثورات العمرانية  المصرية.
- التخفييف من التكدس السكاني  في وسط البلد في القاهرة.
- يكون بداية لنظام إلكتروني تشغيلي جديد يبدأ من موظفين العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في مصر لعدم وجود أى ازدحام.
- توفير كل احتياجات السكان في أسرع وقت وإنشاء الوزرات بأحدث الأجهزة على الإطلاق .
- عدد العاملين بالحي الحكومي 50 ألف عامل.

• مميزات الحي الحكومي بالعاصمة الادارية  

- يقع على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من (فندق الماسة ومبنى الكنيسة)
- جميع المباني مقاومة  لكل أنواع المخاطر (الزلازل والحرائق)
- داخل كل مبنى مولد كهربائي.
- يوجد العديد من الخدمات الموجودة بمقر العاصمة (اماكن وقوف للسيارات – الاستراحات و المطاعم – مشروع قطار كهربائي )
 

• أبرز المعلومات عن الحى الحكومى

 
1- بدأ العمل في الحى الحكومى في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية.
 
2- يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.
 
3- المباني تقام على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.
 
4- المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.
 
5- سيتم نقل داووين الوزارات والمسئولين عن مكاتب الوزراء للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى لحين انتهاء عملية النقل بشكل كامل.
 
6- عدد العاملين في الحى الحكومى تراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومى.
 
7- يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
 
8- يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت. 
 
9- -تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.
 
10- يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.
 
11- هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.
 
12- المجمع الرابع توجد به وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
13- وهناك مجمع آخر يمين مجلس الوزراء يضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.
 
14- ومجمع من الناحية اليسرى توجد به وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.
 
15- وهناك مجمع يضم وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية.
 
16- - على الجهة اليسرى تقع وزارة العدل داخل المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة. 
 
17- في المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات هي النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.
 
18- يقع مجلس النواب المجاور للحى الحكومى على مساحة 25.87 فدان.
 
19- يشمل مجلس النواب مبنى رئيسيا، يضم قاعة تتسع لـ 1000 عضو برلمانى، ومكاتب تسع 3200 موظف ويبلغ متوسط مساحة الدور 16000م مسطح.
 
20- سيتم نقل الموظفين من خلال القطار السريع بالإضافة لمخطط جديد يهدف إنشاء «ترام»، يقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى.
 
21- الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة تطبق أحدث نظم الإدارة الحديثة.

العاصمه الاداريه

الحى الحكومى

حى الوزارات

وزاره العاصمه الاداريه

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