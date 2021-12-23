تعرف على إمكانيات مستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا فى 9 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

شهد القطاع الصحى بمحافظة المنيا تطورا كبيرا ،بعد التطور الذى لحق بعدد من المستشفيات ومنها سمالوط وملوى وديرمواس ،ويجرى العمل بمستشفى مغاغة وبنى مزار والعدوة.

وكانت مستشفى سمالوط النموذجى ضمن الافتتاحات التى قام بها رئيس الجمهورية فى صعيد مصر.

وينشر "اليوم السابع"، معلومات عن إمكانيات مستشفى سمالوط النموذجى بعد التطوير فى 9 معلومات



1- مستشفى سمالوط النموذجي تقام على مساحة 9630 م2

2- يضم المستشفى أقسام الطوارئ والاستقبال / الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية

3- تضم المستشفى 14 عيادة خارجية

4- يوجد بها اقسام التعقيم و المشرحة و المغسلة و 40 ماكينة غسيل كلوي و4 معامل و بنك الدم

5- غرف إقامة المرضى وسكن الأطباء وطاقم التمريض

6- تضم أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية العناية المركزة

7- تخصيص جزء لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول ، وغرف للمدرسين

8- تضم معمل ومكتبة وقاعة للاجتماعات

9- بلغت تكلفة المستشفى 247.787 مليون جنيه، و70 مليون جنيه للتجهيزات.





