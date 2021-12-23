تطهير الشنايش على كورنيش الإسكندرية لمنع تراكم مياه الامطار..صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى تطهير الشنايش على طريق الكورنيش منها لتراكم مياه الامطار تحسبا لسقوط امطار غزيرة خلال الساعات القادمة .



وتشهد محافظة الإسكندرية غيوم وسحب كثيفة ورياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة تشير الى سقوط امطار غزيرة خلال الساعات القادمة .



وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 23 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.



ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.





تطهير الشنايش على طريق الكورنيش بالإسكندرية



تطهير الشنايش على طريق كورنيش الإسكندرية



جانب من تطهير الشنايش على طريق الكورنيش بالإسكندرية



