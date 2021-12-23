تطعيم 98.8٪ ضد شلل الأطفال بالقليوبية ومد فترة التطعيم الخميس والجمعة بالفرق الثابتة

القليوبية إبراهيم سالم

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد انتهاء فرق التطعيم المتحركة من زيارة المنازل والشقق لتطعيم الاطفال من سن يوم وحتي عمر 5 سنوات ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن المستهدف المتوقع للحملة بلغ 1100840 طفل وحققت الفرق المتحركة والثابتة حتي أمس تطعيم 1087665 طفلا، بنسبة بلغت 98.8%.

وفى هذا الإطار تقدم "الهجان"، بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 98.8٪ من الأطفال المستهدفين.

وأهاب "الهجان"، بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم باقي الأطفال حفاظاً على سلامتهم، لافتا أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.