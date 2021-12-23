تطعيم 94.6% من المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، نسبة 94.6% من المستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الخميس، إنه جرى تطعيم 35295 طفلًا من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز والقرى بالمحافظة من إجمالي 37392 طفلًا مستهدف تطعيمهم بهذه الحملة، وذلك في اليوم الخامس للحملة، التي انطلقت 19 ديسمبر الجاري، وتقرر مد الحملة حتى مساء غٍد الجمعة.

وأكد محروس، أن المديرية حققت نسبة 93.3% من الأطفال المستهدفين بمركز الخارجة، 93.5% بمركز الداخلة، 97.2% بمركز الفرافرة، 101.6% بمركز باريس، 92.8% بمركز بلاط، فيما تواصل أكثر من 45 فرقة تطعيم عملها بمراكز المحافظة الخمسة لحين تحقيق المستهدف من الحملة.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.