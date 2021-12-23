تصور المخ البشرى وعلاقته بالذكاء الاصطناعى في برنامج بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

المنوفية - محمد فتحى

تواصل إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب تنفيذ البرنامج الثاني للذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تحت عنوان "تصور المخ البشري وإدراك الإنسان وعلاقته بالذكاء الإصطناعي AI والتفاعل مع البيئة المحيطة" المقام تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ومن جانبه، أوضح عميد الكلية خلال فعاليات البرنامج علاقة ذلك وتناظره مع إنترنت الأشياء وأنه لا محدودية لتطبيقات إنترنت الأشياء في كافة المجالات الحياتية والطبية والزراعية والصناعية وتدعيم ذلك باستعراض أمثلة توضيحية.

كما تحدث الدكتور الحسيني إبراهيم القائم بالتدريب عن مميزات نماذج التعلم المقلوب الذي يمنح المعلمين مزيدًا من الوقت لمساعدة الطالب وتلقي استفساراتهم ويبني علاقة أقوي بين الطالب والمعلم وخلق بيئة للتعلم التعاوني وتطبيق التعليم النشط بكل سهولة.

وتحدث إبراهيم أيضًا عن تداخل الذكاء الإصطناعي مع كافة التخصصات كفرصة جيدة للتواصل مع الكليات المختلفة بالجامعة وتبادل وتشارك الأفكار والمقترحات والأبحاث والبرامج المتعددة. البرنامج من تنظيم إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرنامج التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور وتنظيم طارق كمال مدير إدارة إعداد القادة ومدير رعاية الشباب بالكلية والهيئة المعاونه بالكلية.