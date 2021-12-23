"تصميم محطات وشبكات مياه الشرب" دورة تدريبية بشركة مياه الفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب ، والصرف الصحى بالفيوم، أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة، قامت بتنفيذ دورة تدريبية، تحت مسمى تصميم محطات مياه الشرب والشبكات، ضمن برنامج المسار الوظيفى للعاملين بالشركة،" مهندسين المشروعات"، لمدة 4 ايام متواصلة، بهدف تعريف العاملين بكيفيه تصميم محطات مياه الشرب ومراحل المعالجه المختلفه والمعايير والمواصفات والاشتراطات الخاصة بالتصميم، وإضافه الجرعات من الشبه والكلور، اللازمة لمعالجة المياه، وتطهيرها، وكذلك كيفيه تصميم شبكات المياه، واقطارها، بدايه من محطة المعالجة حتى وصول المياه للمستهلك.

ولفت الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، إلى أن الإدارة العامة للتدريب تحرص دائما على تنفيذ الدورات التدريبيه المخطط لها والاستعانة بمدربين على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق أقصى استفادة للعاملين ورفع كفائتهم الفنيه وتنمية مهارتهم الاداريه حيث حاضر فى هذه الدورة المهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه