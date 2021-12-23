تخصيص 414.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة بشمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تم تخصيص 414.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة على أرض شمال سيناء ، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هذا المبلغ لتنفيذ الخطة الاستثمارية، مشيدا باهتمام وزارة التخطيط بمحافظة شمال سيناء.



وقال أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة إنه وفقا للاستراتيبجية الجديدة، يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة، ووفقا لعدد سكان كل مركز، لافتا إلى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية.



وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.



وقالت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه يتم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالى المبالغ المقترحة لمشروعات الخطة على مستوى المحافظة للعام المالى الجديد بلغت 414.5 مليون جنيه بواقع 207 ملايين جنيه للديوان العام، 88.347 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 46.223 مليون جنيها لمركز ومدينة بئر العبد، 33.12 مليون جنيها لمركز ومدينة الشيخ زويد ، 26.91 مليون جنيها لمركز ومدينة رفح، 9.542 ملايين جنيها لمركز ومدينة الحسنة، و3.358 ملايين جنيه لمركز ومدينة نخل.



ومما يذكر أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، حيث تم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

