اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:28 ص
أكرم القصاص
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تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل فى كاليفورنيا وإصابة الطيار

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:15 ص
تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل فى كاليفورنيا وإصابة الطيار تحطم طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت السلطات الأمريكية، بأن طائرة صغيرة تحطمت على سطح منزل سكني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان الطيار الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت عندما هبطت فوق سطح المنزل بمدينة أوبورن، وفقا لمكتب شرطة مقاطعة بلاسر، ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى قريب في حالة غير معروفة.

وقالت السلطات إن أشخاصا كانوا داخل المنزل عند وقوع الحادث، لكنهم لم يتأذوا.

وأضافت السلطات إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.

 


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امريكا

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