اليوم السابع
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تحرير 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:23 ص
تحرير 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان حملات تموينية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 24 قضية تموينية، على النحو التالى: 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 12 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع منتهية الصلاحية.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

 

 


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