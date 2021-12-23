تحرير 2370 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى





ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى: حررت الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2370 مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى ، ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم ضبط 2771 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

-يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.