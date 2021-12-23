بيل جيتس يلغى خططه للكريسماس بسبب أوميكرون.. ويحذر: أمريكا تدخل أسوأ مرحلة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس في سلسلة تغريدات إنه يخطط لإلغاء معظم خطط عطلاته وحذر من أن الولايات المتحدة "قد تدخل أسوأ جزء من الوباء".

أكد الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي فيروس في التاريخ، وأشار الى ان اعراض الفيروس و تاثيره على البشر لا يزال غير معروف، كما يتوقع أن تستمر الموجة ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة.

وقال جيتس: "علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد حتى نعرف المزيد عنه. حتى لو كان نصف شدة دلتا فقط ، فإنه سيكون أسوأ زيادة شهدناها حتى الآن لأنها معدية للغاية"ـ واضاف: "قد تكون تلك الأشهر القليلة سيئة ، لكنني ما زلت أعتقد أنه إذا اتخذنا الخطوات الصحيحة ، يمكن أن ينتهي الوباء في عام 2022".

حالات كورونا في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، حيث بلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في البلاد أكثر من 148 الف حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، بزيادة 23% وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وبلغ متوسط ​​عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولايات المتحدة 1324 حالة وفاة يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، بزيادة قدرها 11% عن الأسبوع السابق.

كان بيل جيتس يحاول سد فجوة اللقاح من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس مشيرًا إلى أن عددًا أقل بكثير من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل تلقوا لقاحات Covid-19.

وقال في أكتوبر إن الفجوة ستزداد صعوبة في سدها ، لأن الحكومات الأكثر ثراءً في العالم تشتري جرعات إضافية لتكون بمثابة جرعات معززة، كتب جيتس: "الناس على حق في أن ينزعجوا من عدم المساواة هنا اللقاحات تجعل Covid-19 مرضًا يمكن الوقاية منه إلى حد كبير - ومرض يمكن النجاة منه في جميع الحالات باستثناء الحالات النادرة - ومن المحزن معرفة أن الناس يموتون بسبب المرض ليس لأنه لا يمكن إيقافه ولكن لأنهم يعيشون فيه بلد منخفض الدخل ".