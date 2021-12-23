بوريس جونسون: "جرعة لقاح معززة" أفضل هدية كريسماس

كتبت: نهال أبو السعود

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جرعة معززة من لقاح كورونا هي أفضل هدية عيد الميلاد يمكنك تقديمها لعائلتك - حيث كشفت البيانات أن احتمال وضع أوميكرون للأشخاص في المستشفى هو النصف.

وبحسب صحيفة ذا صن، البيانات الجديدة تعني أنه من غير المتوقع الإعلان عن قيود الأسبوع المقبل قبل عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية، في الوقت الذي كانت الآمال تتزايد بإمكانية تجنب القيود الجديدة تمامًا إذا لم يرتفع دخول المستشفيات.

وأصدر رئيس الوزراء الليلة الماضية نداء، محذرًا من أن جرعتين ليسا كافيتين لمحاربة سلالة متحولة جديدة، قائلا: "أهم شيء يمكننا القيام به هو الحصول على حقنة في حين أن الكثير عن هذا المتغير الجديد لا يزال غير مؤكد ، فإننا نعلم أن اثنين من الجرعات لا يمنحك حماية كافية ضد اوميكرون"، وأضاف: "أنت بحاجة إلى هذا المعزز لتقوية جهاز المناعة لديك ولحماية نفسك وعائلتك."

وأشارت الصحيفة الى ان جونسون سيستمر في مراقبة بيانات المستشفى الرئيسية التي يمكن أن تتخذ قراره بشان القيود في فترة ما بعد عيد الميلاد بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ورحب الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون بالأرقام وغرد: "هذه بيانات مبكرة مشجعة. نأمل أن تزداد الثقة كلما حصلنا على المزيد النقطة الأساسية التي يجب تذكرها على الرغم من أن نسبة أقل من عدد أكبر بكثير من الحالات ستظل تضع ضغطًا متزايدًا على الصحة الوطنية والاقتصاد، لذلك يجب أن نستمر في قمع الفيروسات بينما نكمل المعززات ".

وفي وقت سابق، كشفت دراستين نشرا ان متحور اوميكرون الجديد اقل خطرا من متحور دلتا في حدوث اعراض شديدة وهو ما يدعم موقف جونسون بإيقاف المزيد من قيود كورونا بالتزامن مع موسم العطلات، حيث تم تقليل مخاطر طلب الإقامة في المستشفى بنسبة 40 % على الأقل للأشخاص الذين يعانون من أوميكرون مقارنة مع دلتا.