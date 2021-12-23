بوتين: الولايات المتحدة لن تستطيع كبح جماح التنمية فى الصين

موسكو /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على كبح جماح التنمية فى الصين وعليها أن تدرك ذلك.

وقال بوتين - خلال مؤتمره الصحفى السنوى الموسع، اليوم الخميس - "إن محاولة كبح الجماح سياسة خاطئة، كما أنه من الخطأ محاولة استخدام الرياضة فى هذه الحالة لحل بعض القضايا السياسية، لا يمكنهم كبح جماح التنمية فى الصين ويجب أن يدركوا ذلك".

وأضاف :" أن اقتصاد الصين اليوم من حيث القوة الشرائية هو أكبر من الاقتصاد الأمريكي، وبعد مرور 35-50 سنة أخرى؛ ستصبح الصين حتما أول اقتصاد فى العالم وجميع المؤشرات الأخرى".

وعن أفغانستان، قال بوتين إن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لذلك.

وأضاف بوتين - خلال مؤتمره الصحفى - "فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة طالبان، نحن نعمل بشكل موحد مع جميع المشاركين فى الاتصالات الدولية، ولدينا موقفنا الخاص ذكرته بوضوح الآن وسوف نسعى ليكون القرار موحدا".

وتابع: ما يتعين القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان، التى تسببت فى مثل هذا الضرر الهائل، الذى طال الاقتصاد الأفغانى والشعب الأفغانى والمجتمع الأفغانى نفسه"، لافتا إلى أن أولئك الذين بقوا هناك لمدة 20 عاما ودمروا الاقتصاد يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة.

وأردف:"أولا وقبل كل شيء، من الضرورى إلغاء تجميد الأصول المالية لأفغانستان فى البنوك الأجنبية، وفى مقدمتها البنوك الأمريكية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية بالكامل للشعب الأفغاني، وإلا فقد يكون هناك جوع وعواقب وخيمة ستؤثر على الدول المجاورة".

وفى سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الكرملين سيعلن فى وقت لاحق موعد وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، التى اقترحتها بلاده.

وقال بيسكوف - للصحفيين، عقب المؤتمر الصحفى السنوى الموسع لبوتين اليوم - "هناك تفاهم مبدئى على أن هذه المفاوضات ستكون فى شهر يناير المقبل عبر الهيئات الدبلوماسية". وأضاف بيسكوف:" من جانبنا سيشارك فى هذه المفاوضات نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف"، مشيرا إلى أن المواعيد وغير ذلك من أمور سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان بوتين قد أعلن - فى مؤتمره الصحفى السنوى اليوم - أنه على الغرب أن يقدم لبلاده ضمانات أمنية فورا والآن، لا أن يطلب منها ضمانات..وقال :" تطالبوننى بضمانات! أنتم من يجب عليه إعطاءنا ضمانات، أنتم! الآن وفورا وليس الثرثرة لعقود". وأشار الرئيس الروسى إلى أن بلاده أوضحت فى إطار الضمانات الأمنية أن تقدم حلف شمال الأطلسى شرقا أمر غير مقبول، مؤكدا أن تصرفات روسيا ستعتمد على ضمانات الأمن لها وليس على مسار المفاوضات حول الضمانات الأمنية.