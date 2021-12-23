اليوم السابع
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بريطانيا تحذر من أى اعتداء روسى على أوكرانيا سيكون "خطأً فادحاً"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:20 م
بريطانيا تحذر من أى اعتداء روسى على أوكرانيا سيكون "خطأً فادحاً" ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية
لندن أ ش أ

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أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ما وصفته بـ "الخطاب الروسى العدوانى والتحريضى ضد أوكرانيا" ، محذرتاً من أن أى عملية عسكرية ستكون "خطأ استراتيجيًا جسيمًا".

 

و قالت تروس ، فى حديثها اليوم الخميس، الذى نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية،: "أدين خطاب الكرملين العدوانى والتحريضى ضد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسى "، مشيرة إلى حلف الناتو تحالف دفاعى وتواصل أوكرانيا ضبط النفس فى مواجهة الاستفزازات والعدوان الروسي."

وأضافت: "أى توغل روسى سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا وسيقابل بقوة بما فى ذلك عقوبات منسقة مع حلفائنا لفرض تكلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها."

وأختتمت تصريحاتها قائلة: "إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالى بالنسبة لروسيا هو من خلال الحوار وأنا أرحب بحقيقة أن روسيا قد ألمحت إلى استعدادها للدخول فى محادثات فى شهر يناير المقبل ".

وتنفى روسيا أنها تخطط لغزو أوكرانيا، حيث تقول موسكو إن توسع حلف شمال الأطلسى يهدد روسيا وينتهك التأكيدات التى أعطيت لها مع انهيار الاتحاد السوفيتى فى عام 1991.

 


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