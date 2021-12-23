برودة شديدة وأمطار غزيرة على شوارع بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، مساء اليوم الخميس، من سقوط غزير للأمطار على شوارع حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وشهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط غزير للأمطار علي كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وهبوب للرياح الباردة.

وتسقط الأمطار على محافظة بورسعيد، خاصة فى حي الزهور غرب المدينة، وسط حالة من الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظات المصرية على الرغم من استقرار الطقس في الصباح.

وكانت المحافظة قد شهدت طقساً معتدلاً صباح اليوم خلال احتفالات بورسعيد بعيدها القومى الموافق 23 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى جلاء آخر جندي من العدوان الثلاثى على أرض المدينة الباسلة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا أكدت فيه وجود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار شديدة البرودة ليلا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 18 درجة والصغري 10 درجات.

كما تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية و علي الدلتا و مدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد، كما توجد فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة علي السواحل الشمالية والدلتا.



الأمطار في شوارع الزهور ببورسعيد



الأمطار مساء على بورسعيد



جانب من سقوط الأمطار ببورسعيد اليوم



جانب من سقوط الأمطار ببورسعيد