"باكسب فلوس".. اعترافات المتهم بإنشاء قناة على يوتيوب واستديو غير مرخص

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهم بإنشاء استديو للتسجيل الصوتي في الجيزة بدون ترخيص، فضلًا عن عمل وحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وأكد المتهم إنشائه قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالاستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى مجهز كاملاً "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو المشار إليه ، وقيامه بإنشاء قناة على موقع "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالاستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الإستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش مكونات استوديو الصوت فى حضوره تم ضبط ( هارد ديسك محمل عليه "برامج تسجيل صوتية تستخدم فى تسجيل الصوت وفلترته وهى مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات – مجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو – كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الاستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو – مايك يستخدم فى أعمال التسجل الصوتى داخل الاستوديو- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل بالاستوديو – هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع "اليوتيوب" ومحمل عليها أغانى وكليبات من إنتاج الإستوديو المشار إليه).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الإستوديو المشار إليه وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.