"ايجبس 2022" يجمع أطراف منظومة البترول والغاز لخلق نظام بيئي عالمي مستدام بمجال الطاقة فبراير المقبل

تعود فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس" إلى مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، بمركز مصر الدولي للمعارض، لتمثل نسخته الخامسة نقطة انطلاق لحوار استراتيجي فعال لرسم خارطة طريق لقطاع البترول والغاز لتحقيق مستقبل مستدام، وكذا فرصة هامة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى لتحقيق نظام بيئي أكثر شمولية بما يراعي المعايير الاجتماعية واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ الراهنة.

يكتسب معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس" أهمية خاصة، في ظل الديناميكيات الإقليمية المتغيرة التي دفعت مصر إلى تعزيز دورها كمركز للطاقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط​​، والذي يحفز التعاون الفني والتكامل التجاري لتطوير سوق غاز إقليمي مستدام، حيث يقدم مؤتمر "ايجبس 2022" فرصة لاستعراض جهود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة. كما يأتي المؤتمر في توقيت حيوي لمناقشة التحديات والفرص الإستراتيجية التي تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، ومناقشة تأثيرات التحول في السياسات والتغير في ديناميكيات الطلب، إضافة إلى التطور في إمكانات وتكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات مثل التقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين.

من جانبه؛ قال سلمان أبو حمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة في الشرق الأوسط بشركة دي إم جي إيفنتس: إن "ايجبس" يشهد منحنى نمو تصاعدي مستمر منذ انطلاقه في عام 2017، ما مكنه ليكون معرض ومؤتمر البترول والغاز الرائد في مصر وإقليم شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، مضيفًا أن النمو الملحوظ كان نتيجة اتباع الاستراتيجية الطموحة التي طبقتها وزارة البترول لإطلاق مجموعة من الإمكانيات لتحقيق أعلى قيمة للقطاع، وهو ما يُعد دافعًا ومحركًا للتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

ويُعد معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس" بوابة السوق المصرية - أحد أكثر الأسواق الواعدة في العالم - في قطاع البترول والغاز، حيث يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط الذي يتيح فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير القطاع، وتطوير الأعمال المتعلقة بالصناعة.

هذا ويشهد المعرض والمؤتمر في دورته الخامسة أعلى معايير الدقة في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة كافة الأطراف المشاركة بالحدث، وهو ما يمكن "ايجبس" من مواصلة إنجازاته في هذا التوقيت الهام والحيوي الذي تشهده مصر ومنطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، على مستوى صناعة البترول والغاز.

ويقدم "ايجبس" هذا العام جدول أعمال موسع ومتنوع؛ يشمل عدد من المؤتمرات الرئيسية والتي تشمل المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر الفني، وقمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة في الطاقة، وتشمل قائمة المتحدثين أربعة وزراء: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين، الدكتورة آيساتو صوفي غلاديما، وزيرة البترول والطاقات في السنغال، ووزير المناجم والمحروقات غابريال مبيغا أوبيانغ في جمهورية غينيا الاستوائية، وثمانية أمناء عام: الدكتور فايث بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية، ومحمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"، وعلي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وجوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، والدكتورة هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط، وأكثر من 16 من رئيس تنفيذي وقائد بقطاع الطاقة العالمي: برنارد لوني رئيس شركة بي بي البريطانية، وكلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية، وجون كريستمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أباتشي، وتوفيق حقّار، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، ودي لا راي فنتر، نائب الرئيس التنفيذي لـقطاعات LNG West & CCUS بشركة شل، وجون أرديل نائب رئيس شركة أكسون موبيل للبحث والاستكشاف، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وجان سينتيناك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنز وعلي الجروان - الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين وفيمال كابور، رئيس شركة هانيويل لحلول المعالجة وأندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيلينيك بتروليوم.

كما يخصص "إيجبس 2022" عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة في السلامة وحماية البيئة وجوائز للعناصر النسائية الأكثر تميزًا فى قطاع البترول، وجوائز في مجال الاستثمار وتمويل مشروعات الطاقة. حيث أعلنت اللجان المختصة لكل فئة عن قوائم المرشحين والتي يصل عددها إلى 42 مرشحًا في المجمل.

ويستضيف المعرض لأول مرة جلسات خاصة حول الهيدروجين، بوصفه وقودًا انتقاليًا نحو الطاقة النظيفة، تتناول دور الهيدروجين الرمادي والأزرق في تسهيل تكامل مصادر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة، مع تقديم حلول للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها ويخصص ايجبس 2022 مساحة مخصصة على أرض المعرض من خلال لمواكبة التحول التكنولوجي في قطاع الطاقة برعاية شركة انبي وشركة (ESRI).

وسيشهد إيجبس 2022 انطلاق النسخة الثالثة من برنامج تمكين الشباب، بدعم وزارة البترول ورعاية شركة (اكسون موبيل)، حيث سيوفر البرنامج أجندة تعليمية ترفيهية تتيح منصة تعليمية لدمج طلاب المرحلة الثانوية في نظام تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM Education)، ليكون حافزًا لهم لتحقيق مسار مهني في قطاعي البترول والغاز. وسيشهد برنامج تمكين الشباب هذا العام إقامة جولات ميدانية إلى مصانع (اكسون موبيل) لمزج الزيوت.

هذا ويجمع ايجبس أطراف منظومة البترول والغاز على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 450 عارض هذا العام، بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها ألمانيا وإيطاليا وقبرص وروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة الشركات المشاركة في "ايجبس 2022" هذا العام؛ شركات البترول الوطنية مثل الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة المصرية العامة للبترول، شركة بترول الإمارات الوطنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، شركة قبرص الهيدروكربونية (CHC)، هيلينيك بتروليوم، شركة البترول الوطنية السودانية (سودابت)، وشركة زاروبيزهنفت الروسية، وتشمل قائمة شركات البترول الدولية شركة أباتشي، بريتيش بتروليوم، شركة شيفرون، شركة إيني، شركة الكويت للطاقة، شركة كابريكورن، شركة إكسون موبيل، شركة مبادلة للبترول، شركة شيرون، شركة (INA)، شـركة ونترشال ديا، شركة دراجون أويل، شركة شل وشركة ترانس جلوب للطاقة، فيما تشمل قائمة موردي الخدمات من الخدمات التكنولوجية والاستشارات والتصنيع والتوزيع، وغيرها من الخدمات؛ شركة (Axens)، شركة اسبن تيك، شركة بيكر هيوز، شركة انبي، شركة هاليبرتون،شركة هواوي، شركة ناشيونال إنيرجى سيرفيسيز ريونايتد، شركة بتروجيت، شركة سيمنز للطاقة، شركة شلمبرجير، شركة شنايدر اليكتريك، شركة (Technip Energies)، وشركة (ESRI).



ايجبس 2022 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز لخلق نظام بيئي عالمي مستدام بمجال الطاقة فبراير المقبل



ايجبس 2022 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز