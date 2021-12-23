اليوم السابع: يوم تاريخى.. أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالبدء فى توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية، وتفاصيل أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفى مجلس الوزراء وقف نظام التعاقد بالحصة فى المدارس.

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