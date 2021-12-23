الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر لباكستان

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أعلنت الولايات المتحدة شحن 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لباكستان؛ لمواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم الخميس، أن هذا التبرع يرفع إجمالي جرعات اللقاحات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لباكستان إلى 32.6 مليون جرعة.

وأوضحت أن الدفعة الأخيرة التي تم شحنها إلى باكستان هي من بين 500 مليون جرعة من لقاح فايزر اشترتها حكومة الولايات المتحدة هذا الصيف لنشرها بين 92 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن باكستان تلقت لقاحات من الولايات المتحدة أكثر من أية دولة أخرى في العالم، كما قدمت الحكومة الأمريكية أيضا 4ر69 مليون دولار لباكستان كمساعدة في مجال مكافحة فيروس كورونا.