الولايات المتحدة تؤكد دعم الشركاء لتوسيع نطاق المساعدة لأفغانستان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مواصلة دعم جهود الشركاء لتوسيع نطاق المساعدة لشعب أفغانستان وتقديم الإغاثة اللازمة خلال هذه اللحظة التي تشتد فيها الحاجة بشكل خاص.



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عقب تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.



وقال بلينكن:"تماشيا مع ذلك، أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخارجية 3 تراخيص عامة لتسهيل التدفق المستمر للمساعدات الأساسية والدعم للشعب الأفغاني".



وأضاف:"توسع هذه التراخيص الحالية لتقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوفر دعمًا أوسع للشعب الأفغاني بما يتفق مع القرار 2615 (2021) الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق".



وأفاد بأن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتدفقات الدعم الأساسية الأخرى إلى الشعب الأفغاني لدعم أولئك المحتاجين، مستشهدا بما قدمته واشنطن من مساعدات إنسانية إلى أفغانستان وللاجئين الأفغان في المنطقة خلال العام المالي 2021 والتي تقدر بنحو 474 مليون دولار.



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستزود الولايات المتحدة شعب أفغانستان بمليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا عبر موفق كوفاكس، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الأفغاني.



من جانبها ، رحبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بقرار مجلس الأمن، قائلة إنه "يضع استثناءً من عقوبات الأمم المتحدة في أفغانستان للمساعدات الإنسانية والأنشطة التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".