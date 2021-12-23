النيابة تصرح بدفن جثة طفلة لدغها ثعبان بمنزلها فى جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بجرجا جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها على إثر تعرضها للدغ ثعبان بمنزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها للدغ ثعبان بمنزلها بدائرة مركز جرجا، وتم نقلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتحرير المحضر اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفلة "هالة ا م ا ا" عامين، وتقيم بدائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام "جثة هامدة" ادعاء لدغ ثعبان.

وبسؤال والدها "السيد م ا ا" 28 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته بالمنزل لدغها ثعبان، مما أدي لوفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التى صرحت بدفن الجثة.