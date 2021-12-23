النيابة تحقق فى وقوع مشاجرة ومصابين بالدخيلة فى الإسكندرية

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم الدخيلة، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بأحد الشوارع المزدحمة بالإسكندرية وفرار قائدها هارباً بالسيارة.

بالمعاينة والفحص تبين أنه تبلغ للقسم بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة البيطاش بدائرة القسم بين طرف أول "خمسة أشخاص" أحدهم طفل يبلغ من العمر سنة وطرف ثانى أحد الأشخاص "زوج شقيقة أحد الأشخاص بالطرف الأول وجيمعهما مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك حال خروج الطرف الأول من أحد الحفلات بالشارع محل البلاغ تصادف سير الطرف الثانى بالسيارة قيادته "ملاكى" فتوقف وخرج من سيارته وتوجه لإصطحاب نجله، 8 سنوات كان بصحبة الطرف الأول، فحدثت مشاجرة نظراً لسابقة وجود خلافات زوجية بينه وزوجته شقيقة الأول قام على أثرها الطرف الأول بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى مُحدثاً إصابته المشار إليه وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته ، فإستقل السيارة وقام بقيادتها محاولاً الإنصراف خشية تعدى المارين بالشارع عليه وأثناء ذلك إصطدم بالطرف الأول مُحدثاً إصابتهم المشار إليها.

وتوجه عقب ذلك لديوان القسم لتحرير محضر، وبمواجهة الطرف الأول أيدوا بمضمون ما سبق، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.