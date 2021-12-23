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أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي أن بلاده فرضت قيودا واسعة على احتفالات رأس السنة الميلادية استنادا إلى توصية خبراء للحد من انتشار متغير " أوميكرون " من فيروس كورونا.

وأوضح كوجلر ،في تصريحات له اليوم /الخميس/، أنه تقرر الاكتفاء بتخفيض القيود خلال احتفالات عيد الميلاد والسماح بالتجمعات على نطاق صغير، لافتا إلى فرض حظر التجول ومنع ارتياد المطاعم بعد الساعة 10 مساءً اعتبارًا من يوم /الاثنين/ المقبل .

ومن جانبه، قال وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين إن إجراءات الحكومة ضرورة ولا يمكننا رؤية موجة متغير " أوميكرون " ولا نتخذ أي إجراء ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان إيقاف متغير الفيروس الجديد ولكن يمكن إبطاء انتشاره.

وأشار وزير الصحة النمساوي إلى أن متغير " أوميكرون " الجديد بدأ في الانتشار في النمسا ولذلك ينصح بالحذر، موضحا أن التوقعات ليست واضحة للغاية بعد.

يذكرأن، تشدد النمسا القيود على دخول المسافرين من الدنمارك وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 ديسمبر، بعد تصنيفها جميع المناطق الأربع مناطق سلالات متغيرة من فيروس كورونا.

ويعني أن المسافرين من هذه البلدان ملزمون الآن بالحجر الصحي عند وصولهم إلى النمسا لمدة عشرة أيام ، على الرغم من وجود استثناء.

وتم الإعلان عن قرار النمسا بإضافة الدنمارك إلى القائمة في نفس اليوم الذي كشفت فيه الدنمارك أنها ألغت قائمة المناطق المتغيرة للفيروس، مؤكدة أن الدول التي جزء من القائمة تمثل خطرًا مشابهًا لانتشار متحور أوميكرونمثل الدنمارك.

وتُظهر بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن عدد حالات أوميكرون المكتشفة في أراضي الدنمارك حتى 20 ديسمبر هو 726 إصابة، بينما في النرويج تم اكتشاف 2060 حالة، و151 في هولندا.

ومنذ يوم الإثنين، 20 ديسمبر، تفرض النمسا قيود دخول أكثر صرامة من الإغلاق المسبق ، مما يُلزم المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتقديم نتائج سلبية لاختبار كورونا.