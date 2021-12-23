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قررت النمسا اليوم /الخميس/ إرسال 330 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى أفغانستان للمساعد على احتواء فيروس كورونا هناك، وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أن اللقاح من شركة "جونسون أند جونسون" وسيتم إرساله عبر منظمات دولية خيرية إلى أفغانستان.

وشدد البيان على أن اللقاحات تنقذ الأرواح ولا أحد في مأمن حتى يصبح الجميع بأمان، مشيرا إلى تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة هناك. ومن ناحية أخرى، ذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس أن البلاد سجلت 2147 حالة إصابة جديدة و28 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وتشدد النمسا القيود على دخول المسافرين من الدنمارك وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 ديسمبر، بعد تصنيفها جميع المناطق الأربع مناطق سلالات متغيرة من فيروس كورونا.

ويعني أن المسافرين من هذه البلدان ملزمون الآن بالحجر الصحى عند وصولهم إلى النمسا لمدة عشرة أيام ، على الرغم من وجود استثناء.

وتم الإعلان عن قرار النمسا بإضافة الدنمارك إلى القائمة في نفس اليوم الذى كشفت فيه الدنمارك أنها ألغت قائمة المناطق المتغيرة للفيروس، مؤكدة أن الدول التي جزء من القائمة تمثل خطرًا مشابهًا لانتشار متحور أوميكرونمثل الدنمارك.

وتُظهر بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن عدد حالات أوميكرون المكتشفة في أراضي الدنمارك حتى 20 ديسمبر هو 726 إصابة، بينما في النرويج تم اكتشاف 2060 حالة، و151 في هولندا.

ومنذ يوم الإثنين، 20 ديسمبر، تفرض النمسا قيود دخول أكثر صرامة من الإغلاق المسبق ، مما يُلزم المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتقديم نتائج سلبية لاختبار كورونا.