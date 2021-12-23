وشدد البيان على أن اللقاحات تنقذ الأرواح ولا أحد في مأمن حتى يصبح الجميع بأمان، مشيرا إلى تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة هناك.

ومن ناحية أخرى، ذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس أن البلاد سجلت 2147 حالة إصابة جديدة و28 حالة وفاة خلال 24 ساعة.