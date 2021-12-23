المفوضية الأوروبية توافق على تقديم مساعدات إلى البرتغال لتعويض شركة الطيران

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وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة فى الاتحاد الأوروبي، على تقديم مساعدات برتغالية بقيمة 71.4 مليون يورو لزيادة دعم شرطة طيران تاب البرتغالية للتعافى من خسائرها الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية أن شركة تاب هى شركة طيران برتغالية، وباعتبارها أكبر شركة طيران مقرها فى البرتغال ، فهى مزود رئيسى لخدمات التنقل للأفراد والبضائع، فى كل من البر الرئيسى ومناطق الحكم الذاتى فى ماديرا وجزر الأزور، وكذلك للبلدان الناطقة بالبرتغالية.

وأضاف البيان أن تلعب الشركة دورًا رئيسيًا فى نمو السياحة والاقتصاد البرتغالى ككل وهى جهة توظيف مهمة فى البرتغال. فى عام 2019، استحوذت على أكثر من 50٪ من حركة الوافدين والمغادرين فى مطار لشبونة الدولي.

وأبلغت البرتغال اللجنة بتدبير مساعدات آخرى بقيمة إجمالية قدرها 71.4 مليون يورو لتعويض طيران تاب البرتغالى عن الأضرار التى لحقت بها بين 1 يناير و 30 يونيو 2021 كنتيجة مباشرة لقيود السفر المطبقة للحد من انتشار الفيروس.

وبسبب قيود السفر هذه ، تكبدت طيران تاب البرتغالى خسائر تشغيلية كبيرة وشهدت انخفاضًا حادًا فى حركة الرحلات والربحية خلال هذه الفترة.

يأتى ذلك فى أعقاب تدابير الدعم السابقة لصالح شركة الطيران التى وافقت عليها الموضية فى 23 أبريل 2021 و 21 ديسمبر 2021.

يشار إلى أنه فى 19 مارس 2020 ، اعتمدت المفوضية إطارًا مؤقتًا للمساعدة الحكومية لتمكين الدول الأعضاء من استخدام المرونة الكاملة المتوقعة بموجب قواعد مساعدات الدولة لدعم الاقتصاد فى سياق تفشى فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.