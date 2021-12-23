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الكويت تقرر توسيع شريحة المستفيدين بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:03 ص
الكويت تقرر توسيع شريحة المستفيدين بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

 

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالى 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمى للوزارة.

 

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوى البكتيرى - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 


الكويت

أخبار الكويت

الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

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