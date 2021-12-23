وأعربت الخارجية في بيان لها اليوم /الخميس/ - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية - عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مملكة ماليزيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني عبد الله ساني، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الكبيرة التي تجتاح ماليزيا حاليا إلى 37 شخصًا.

وقال ساني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إنه مايزال 10 أشخاص في تعداد المفقودين، مضيفا أنه تم إجلاء 68 ألفا و341 ضحية من 18 ألفا و80 عائلة إلى 396 مركز إيواء مؤقت في مواقع مختلفة في الولايات التي تتضرر من الفيضانات بما فيها سيلانجور، بهانج، تيرينجانو، كيلانتان، نيجيري سمبيلان، ملاكا، فيراك وكوالالمبور.