اليوم السابع
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الكهرباء: الربط مع السعودية فى مرحلة التصميم.. وملتزمون بالجدول الزمنى للمشروع

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:00 ص
الكهرباء: الربط مع السعودية فى مرحلة التصميم.. وملتزمون بالجدول الزمنى للمشروع المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،  أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية حاليا في مرحلة التصميم النهائي للخطوط و الكابلات الخاصة بخط الربط ، موكدة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الجانب السعودي ملتزمين بالجدول الزمني للمشروع لتشغيله فى المحدد له.
 
وأضافت مشالى فى تصريحات خاصةً لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية  يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا ، لافتة إلى أنه تم  البدء فى تنفيذ المشروع منذ  توقيع العقود فى أكتوبر الماضى والذى يستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.
 
أشارت مشالى ،  إلى أن الجدول الزمني للمشروع  يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الربط الكهربائي بين مصر و السعودية

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