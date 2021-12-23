الكهرباء: الربط مع السعودية فى مرحلة التصميم.. وملتزمون بالجدول الزمنى للمشروع

كتبت رحمة رمضان

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية حاليا في مرحلة التصميم النهائي للخطوط و الكابلات الخاصة بخط الربط ، موكدة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الجانب السعودي ملتزمين بالجدول الزمني للمشروع لتشغيله فى المحدد له.

وأضافت مشالى فى تصريحات خاصةً لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا ، لافتة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ توقيع العقود فى أكتوبر الماضى والذى يستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

أشارت مشالى ، إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات ، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودي.