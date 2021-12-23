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القائم بأعمال وزير الصحة: هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة لقاح متاحة حاليا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:02 م
القائم بأعمال وزير الصحة: هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة لقاح متاحة حاليا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
كتبت هند مختار

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استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
 
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.
 
وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالاضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ ٣٣.٧٧٨.٨١٧ جرعة، و ٢٠.٠٩٤.٦٩٦ جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة ٥٣.٨٧٣.٥١٣ جرعة، بمعدل تطعيم حاليا ٣٥٣.١٣٠ جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

 


شلل الاطفال

الحكومة

مجلس الوزراء

التطعيم

فيروس كورونا

اوميكرون

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