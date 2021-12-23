اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 عاما

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:31 ص
الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر - أرشيفية
أ ش أ

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وافقت هيئة الغذاء والدواء في الفلبين، على الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر-بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما.


وقال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء إريك دومينجو، حسبما أوردت صحيفة فلبين ستار المحلية اليوم الخميس، إن الخبراء المحليين وجدوا أن "البيانات المقدمة كافية" للموافقة عليه.


وأضاف "من المعقول أن نعتقد أن اللقاح قد يكون فعالا لمنع كوفيد-19 وفوائد التطعيم تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة".


وأكد أن اللقاح أثبت فعالية 90٪ لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، في حين أن الآثار الجانبية للجرعات في هذه الفئة العمرية "خفيفة للغاية".


وجاءت الموافقة بعد أسبوع من إعلان دومينجو بأن فايزر قدمت طلبا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما.


وتستخدم الفلبين حاليا لقاحي فايزر وموديرنا لتحصين القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ضد فيروس كورونا.


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