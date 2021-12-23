وقال المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية-: إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية (حلاوة) التابعة إلى قضاء الحضر، تم مداهمة موقع تواجد الإرهابي وإلقاء القبض عليه ويدعى (الإرهابي إبراهيم محمود صالح محمد الجبوري والمكنى أبو ريام). وأضاف المصدر، أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4) إرهاب، مبينا أنه تم تسليمه إلى مكافحة إرهاب/المحلبية تسليم اصولي".



وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود كدس عتاد في قرية (قصبة الراعي)، التابعة إلى قضاء تلعفر على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على (صاروخ محلي الصنع، 14 قنبلة هاون عيار 120 ملم، 9 قنابل هاون عيار 60 ملم بالإضافة إلى قنبلة قاذفة مضادة للأشخاص)، مشيرا إلى أنه تم معالجة وتفجير المواد المضبوطة من قبل قوات المعالجة بدون حادث يذكر".