اليوم السابع
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العثور على 16 حمار مذبوح ومسلوخ الجلد بقرية في بنى سويف

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:15 ص
العثور على 16 حمار مذبوح ومسلوخ الجلد بقرية في بنى سويف حمير مذبوحة
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي عزبة حسن عبد الحميد التابعة لقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، على عدد من الحمير المذبوحة ومسلوخة الجلد والأذن، يقدر عددها بـ16 حمارا، وملقاة في منطقة صحراوية قرب العزبة، وجرى دفنها بمعرفة رجال الوحدة المحلية والطب البيطري بالمدافن الصحية.

وتلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري رئيس إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو صير، يفيد بابلاغ أهالي عزبة حسن عبد الحميد، بعثورهم على عدد من الحمير المذبوحة ومسلوخة الجلد والأذن، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين والصحة بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث اجرت اللجنة دفن الحمير المذبوحة بالمدافن الصحية تحت إشراف رجال الوحدة المحلية والطب البيطري.

حمير مذبوحة (1)
حمير مذبوحة (1)

 

حمير مذبوحة (2)
حمير مذبوحة (2)

 


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حمير مذبوحة

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