الصعيد فى قلب الدولة.. المستشفيات الجامعية بالمنيا بعد التطوير فى 15 معلومة

المنيا -حسن عبد الغفار

شهدت المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا ،خلال السنوات القليلة الماضية، نقلة نوعية حقيقية من تطوير وتحسين الخدمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي، بما يثبت أولية الدولة المصرية وقيادتها السياسية من خلال رؤيتها المتكاملة للنهوض بالصعيد، والارتقاء بالخدمات الأساسية الاجتماعية والصحية لتوفير حياة كريمة، وكذلك تقديم كامل الدعم والتمويل اللازم لإنشاء صروح طبية جديدة تخدم أبناء الصعيد، وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى



وينشر "اليوم السابع" المستشفيات الجديدة والتى تم تطويرها خلال الفترة الماضية لخدمة أبناء محافظة المنيا فى 15 معلومة

1- مستشفى الكبد والجهاز الهضمي

2- تضم وحدة للاستقبال والطوارئ للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة

2-عيادات داخلية وخارجية لجميع الأقسام الإكلينيكية

3-وحدة للعناية المركزة بطاقة استيعابية 28 سريراً مزودةً بأجهزة للتنفس الصناعي ووحدات للغسيل الكلوي

4-وحدة لمناظير الجهاز الهضمي وتضم أرقي مناظير الجهاز الهضمي وملحق بها غرفة للتجهيزات وغرفة للعناية المتوسطة

5- إلي جانب غرف لإقامة المرضي بطاقة استيعابية 155 سريرا موزعة على خمسة طوابق

6- تطوير شامل ومتكامل يواكب أحدث التقنيات العالمية داخل معمل التحاليل الطبية.

7- المستشفى تضم وحدة للعمليات تشمل 4غرف عمليات مجهزة، تحتوي إحداها على غرفتين عمليات متصلتين لعمليات زراعة الكبد، وغرف تجهيز للعمليات والإفاقة وغرف إقامة وغرف للعزل.

8- مستشفى الكبد تم تشغيله التجريبى بتكلفة تقريبا 300 مليون جنيه وبسعة 203 سرير مجهزة على أعلى مستوى.

9-مستشفى الاستقبال والطوارئ بقدرة 120سرير وتم تشغيلها تحريبا بشكل كامل

10- مجهزة بمعامل التحاليل وبنك الدم وصيدلية .

11- مستشفى المنيا الجامعى بقدرة 330 سرير بالإضافة إلى 65 سرير بالعناية المركزة ، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك فى غضون الأشهر القادمة.

12-سوف يتم افتتاح مستشفى الاطفال وجراحة الاطفال التابع لمستشفى النساء.

13- مستشفى الأورام وجراحة النساء ومتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى فى الشهور القادمة.

14-الخصول على مجموعة من الأجهزة المتميزة فى عالم الطب ، ومنها جهاز الأشعة التداخلية فى الكبد بسعر 7 مليون جنيه ونصف ، بالإضافة إلى كافة أنواع المناظير، هذا إلى جانب اصلاح جهاز الأشعة المعطل فى قسم النساء ،كذلك صيانة واصلاح جهاز تفتيت الحصاوى ، وإضافة جهاز جديد لتفتيت الحصاوى .

15- أجراء أكثر من 200 حالة ولادة فى مستشفى النساء فى اليوم الواحد ،وهى ضمن الحالات المركبة.

