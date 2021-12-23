الصحة العالمية: توزيع لقاحات كورونا للبلدان منخفضة الدخل فى الأشهر المقبلة

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أنها عقدت مشاورات رفيعة المستوى مع رؤساء صندوق النقد الدولى، ومجموعة البنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، مع مجموعة جافى Gavi وهو "التحالف العالمى للقاحات والتحصين" وهو شراكة صحية عالمية بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة الوصول إلى التحصين فى البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى اليونيسيف.

ويهدف الاجتماع إلى زيادة استخدام لقاحات كورونا وغيرها من الإجراءات الطبية للبلدان الفقيرة، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​لتكون أفضل استعدادًا، وتزويدها بالموارد، والاستعداد لطرح اللقاحات.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع وصول كميات متزايدة من لقاحات كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل، والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فى الأشهر المقبلة، موضحة أنه سيكون التنسيق الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة أمرًا حاسمًا للمساعدة فى تزويد البلدان بالمساعدة والموارد اللازمة لزيادة قدرتها على إدارة تلك الجرعات.

وقالت المنظمة لقد اتفقنا على الضرورة الملحة لتسريع التطعيم فى البلدان منخفضة الدخل، حيث يتم تحصين أقل من 5% من السكان بشكل كامل، وكذلك فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يتم تلقيح نحو 30% من السكان بشكل كامل، موضحة أنه تم الاتفاق على العمل مع البلدان لدعم وتعزيز أهداف التطعيم الوطنية الخاصة بها بما يتفق مع الهدف العالمي لتحصين 70% من السكان في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022.

وأضافت ظهور متغير Omicron أوميكرون يؤكد حاجتنا الحيوية للوصول العادل والواسع للقاحات، وكذلك الاختبار والتسلسل والعلاجات لإنهاء الوباء.

وتتطلب معالجة عدم المساواة في اللقاحات، لا سيما فى البلدان منخفضة الدخل، زيادة إمدادات اللقاحات لمرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية والذى يمد الدول باللقاحات لـCOVAX والصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT)، وتشجيع البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء جرعات لقاح إضافية، وتعزيز استعداد البلدان لتوزيع اللقاحات، علاوة على ذلك.

وقالت لتسهيل التدفقات التجارية لدعم تصنيع وتوزيع اللقاحات وغيرها من أدوات كورونا، يجب إلغاء قيود التصدير ووضع تدابير لتسهيل التجارة، موضحة، إن التمويل الكامل لإطار تمويل مجموعة تسريع اللقاحات ACT-A Accelerator سيلعب دورًا مهمًا في تضييق هذه الفجوات والوصول إلى الهدف العالمي.

وأضافت تواجه بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تحديات خطيرة في توزيع اللقاح.

وأشارت إلى أنه تتفاقم القيود المتعلقة بالتخزين وسعة سلسلة التبريد والقائمين بالتحصين المدربين فى بعض الحالات بسبب وصول الجرعات مع فترات صلاحية قصيرة وبدون مهلة كافية ونقص فى الإمدادات الإضافية "مثل المحاقن وصناديق الأمان والمخففات"، مع تحديات التخطيط وتمويل حملات التطعيم فى الوقت المناسب، كما هو الحال في البلدان الأكثر ثراءً، يُعد التردد بشأن اللقاحات مشكلة أيضًا في بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولمواجهة هذه التحديات، ندعو الحكومات التى حققت بالفعل تغطية عالية إلى:

1. الوفاء بتعهدات التبرع فى أسرع وقت ممكن لتسريع عمليات التسليم على المدى القريب لمرفق كوفاكس COVAX.

2. تحرير الشركات المصنعة من العقود والخيارات وتنفيذ مقايضات التسليم، حتى يتمكنوا من إعطاء الأولوية للإمداد إلى مرفق كوفاكس COVAX والصندوق الأفريقى لاقتناء اللقاحات AVAT والبلدان ذات التغطية المنخفضة.

وأكدت نحث الحكومات التي لم تحقق تغطية تطعيم عالية بعد على:

أولا: التعاقد على جرعات إضافية على الفور من خلال الصندوق الافريقى لاقتناء اللقاحات ل AVAT أو مرفق كوفاكس COVAX أو معهما معا.

ثانيا: إنشاء قدرة احتياطية داخل البلد لزيادة معدل استخدام اللقاح مع زيادة الإمدادات، والتنسيق بين سلطات الصحة والتمويل من أجل زيادة استخدام موارد بنوك التنمية متعددة الأطراف المتاحة بسهولة لشراء اللقاح وتوزيعه.

ثالثا: ندعو إلى تنسيق أفضل بين مصنعي اللقاحات والبلدان المانحة للجرعات ومرفق كوفاكس COVAX والصندوق الأفريقى لاقتناء اللقاحات AVAT والشركاء الآخرين لتحسين الرؤية في جداول توريد اللقاحات وجودة التوريد للبلدان منخفضة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لدعم التخطيط والاستعداد على مستوى الدولة لتحويل اللقاحات.

وقالت تعد الرؤية فى الجداول الزمنية جنبًا إلى جنب مع المهل الزمنية المناسبة ومدة صلاحية اللقاحات أمرًا بالغ الأهمية لكل من التوزيع العادل وكذلك بالنسبة للبلدان المتلقية وشركائها للاستعداد للتوزيع داخل البلدان.