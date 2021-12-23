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الصحة: اتخاذ إجراءات لمنح جرعة لقاح كورونا الثانية لمن تخلف عنها خلال رسائل هاتفية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:05 م
الصحة: اتخاذ إجراءات لمنح جرعة لقاح كورونا الثانية لمن تخلف عنها خلال رسائل هاتفية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
كتبت هند مختار

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استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
 
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.
 
وأشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلي أن إجمالى ما تم توريده من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ ١١٦.٨٥١.٠٢٠ جرعة. 
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي ٣٤٤.٩٥٦ شخص منذ إطلاق الخدمة.
 
 

شلل الاطفال

الحكومة

مجلس الوزراء

التطعيم

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