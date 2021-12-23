اليوم السابع
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الشياطين الثلاثة.. استدرجوا مقاولا لسرقته فقتلوه بـ6 أكتوبر.. بث مباشر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:47 م
الشياطين الثلاثة.. استدرجوا مقاولا لسرقته فقتلوه بـ6 أكتوبر.. بث مباشر حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لجريمة مقتل مقاول على يد نقاش وزوجته وشقيقها، لسرقته بمدينة 6 أكتوبر تناول خلاله تفاصيل القضية وأخر ما توصلت إليه التحقيقات.
 
وتضمن البث المباشر أنه مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقاول مقيد ومخنوق.
 
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن نقاش وزوجته وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجته المتهمة، وخنقه المتهمين لسرقته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.
 
وأجرى المتهمون بقتل مقاول لسرقته فى مدينة 6 أكتوبر، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، حيث اصطحبهم فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وأعادوا تمثيلها.
 
وتبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه عن طريق المتهمة الأولى، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وهناك انقض عليه باقى المتهمين، وقتلوه خنقًأ.
 
 
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتى أصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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