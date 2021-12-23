الشياطين الثلاثة.. استدرجوا مقاولا لسرقته فقتلوه بـ6 أكتوبر.. بث مباشر

وتضمن البث المباشر أنه مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقاول مقيد ومخنوق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن نقاش وزوجته وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجته المتهمة، وخنقه المتهمين لسرقته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.

وأجرى المتهمون بقتل مقاول لسرقته فى مدينة 6 أكتوبر، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، حيث اصطحبهم فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وأعادوا تمثيلها.

وتبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه عن طريق المتهمة الأولى، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وهناك انقض عليه باقى المتهمين، وقتلوه خنقًأ.