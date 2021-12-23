اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بشركة الصرف بالإسكندرية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:04 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بشركة الصرف بالإسكندرية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1969 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 289، الصادر اليوم الخميس، كالتالي:
 
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قرار الرقابة المالية رقم 1969
قرار الرقابة المالية رقم 1969
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.

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