اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفنزويلى يؤكد رصد 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" فى البلاد

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:50 ص
الرئيس الفنزويلى يؤكد رصد 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" فى البلاد نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، عن رصد 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى بلاده.

 

وأكد مادورو فى خطاب متلفز له، بحسب "روسيا اليوم"، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى ائدين من الخارج

 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن اكتشاف متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا يوم 26 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المتحور الجديد يتسم بعدد كبير من الطفرات.

 

وتم رصد المتحور الجديد فى أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن فى العالم قريبا.

 

وبلغ العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.

 

 


مادورو

إصابات أوميكرون

فنزويلا

أخبار فنزويلا

انتشار أوميكرون

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى: انتخابات فنزويلا أعادت غالبية الأحزاب للمشهد السياسى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:35 ص

الولايات المتحدة تؤكد دعمها مسار شعب فنزويلا نحو استعادة الديمقراطية سلميا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:55 ص

انتخابات مليئة بالتحديات والأزمات فى فنزويلا.. 21 نوفمبر موعد الانتخابات الإقليمية وسط انقسام المعارضة.. التضخم يصل إلى 1258% وبعثة مراقبة أوروبية لأول مرة منذ 15 عاما.. تخصيص 1250 محكمة لحماية حقوق الناخبين

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:00 ص

فنانة من فنزويلا تعيد للعملات القديمة قيمتها بالرسم عليها.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة