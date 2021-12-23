الرئيس السيسى لرئيسة مجلس النواب البحرينى: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالباً نقل التحيات إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتي الأصعدة، ومشدداً على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.