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الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس لدورة 2021-2025

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:20 م
الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس لدورة 2021-2025 الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس
كتب – إسلام سعيد

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عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة مكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وأسفرت الانتخابات عن فوز بالتزكية كل من الدكتور محمد عبد السلام بمنصب رئيس مجلس ادارة الغرفة، والمهندس محمد الصياد والأستاذ حمدي الطباخ كوكيلين للغرفة، والأستاذ محمد قاسم ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، والأستاذة بهية نظيم والأستاذ احمد فوزي أعضاء هيئة المكتب.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيـذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا،


غرفة صناعة الملابس

الملابس الجاهزة

صناعة الملابس الجاهزة

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