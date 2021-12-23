الداخلية السعودية تعلن فتح باب القبول بالمديرية العامة للسجون للرجال برتبة "جندى"

كتب محمد جمال

أعنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون (جندى) رجال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبينت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 / 5 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 5 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.

يذكرأن، أعلنت السعوية تلقي أول طفل في المملكة الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشرت وزارة الصحة السعودية، على حسابها في موقع "تويتر"، صورة الطفل الذي تلقى اللقاح.

أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩). pic.twitter.com/CzWjxR9QOP — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 21, 2021

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

وذكرت الوزارة أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، لافتة إلى أنه سيتم إضافة المواعيد لبقية الفئات قريبا.

كانت الصحة السعودية أعلنت، أمس، عن تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.