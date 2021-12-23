اليوم السابع
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الخشت: "القاهرة" أول جامعة مصرية تحصل على جائزة أفضل مشاركة بتصنيف الجامعات الخضراء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:43 م
الخشت: "القاهرة" أول جامعة مصرية تحصل على جائزة أفضل مشاركة بتصنيف الجامعات الخضراء جائزة أفضل جامعة مشاركة جديدة في تصنيف "UI Green Metric” العالمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة مشاركة جديدة في تصنيف "UI Green Metric” العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة، كأول جامعة مصرية تحصل على هذه الجائزة، وقد حققت جامعة القاهرة المركز الثالث أفريقيا و 242 عالميا على الرغم من مشاركتها الأولى في هذا التصنيف للعام الحالي 2021.
 
ويعد تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمى والطاقة وإدارة المياة وإدارة النفايات والنقل.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،فى بيان صادر عن الجامعة  أنه في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية (2021 - 2025) تم إعداد أول تقرير للإستدامة لعام 2020 مشتملا على كافة الجهود المبذولة لتقليل الآثار البيئية السلبية للجامعة، ويهدف التقرير إلى تقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي من خلال تلخيص إلتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، فضلا عن الكشف عن مدى إلتزام جامعة القاهرة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة فازت هذا العام بالمركز الأول على 27 جامعة حكومية فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنشأت الجامعة مكتب الاستدامة الاول من نوعه في الجامعات المصرية.
 
 
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جامعة القاهرة

التنمية المستدامة

محمد الخشت

البيئة

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