اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:39 ص
الحكومة تنفى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار  أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة  بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلاً عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.
 
7454c7b3-62e2-4b44-8faa-c54a4ca7f8b1
 
 

التربية والتعليم

نظام الحصة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يستعرض محاور التحرك فى خطة التنمية المتكاملة للصعيد.. إضافة 8.8 ألف ميجاوات للطاقة الكهربائية بالصعيد بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه.. إنشاء 2320 مدرسة جديدة.. وتطوير 46 محطة سكة حديد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:50 م

رئيس الوزراء يعلن إطلاق كتاب مهم يوثق إنجازات السنوات السبع الماضية.. مدبولى: النسخة الأولى من هذه الوثيقة الموقعة من الرئيس السيسى"تاريخية".. ويكشف: تم وجار تنفيذ استثمارات بالصعيد بـقيمة 1.1 تريليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:07 م

الحكومة تنفى انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:36 م

"معلومات الوزراء" يرصد المؤشرات المتعلقة بدول أفريقيا ويتيحها على موقعه الإلكترونى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة