الحكومة اليابانية: لا نعتزم تشديد قيود كورونا رغم انتشار سلالة أوميكرون

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صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، بأن اليابان لا تعتزم تشديد القيود المفروضة على الأنشطة فورا، حتى بعد تسجيل أول حالة انتقال مجتمعي لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إذ تتخذ الحكومة تدابير كاملة ضدها.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي، قوله: "في الوقت الحالي، نحن لا ندرس إجراء أي تغيير في القيود المفروضة على أنشطة الناس، لكننا نخطط للاستجابة السريعة من خلال العمل مع البلديات والخبراء باتخاذ موقف العدوى والوضع الوبائي في الاعتبار".



وكانت مقاطعة أوساكا قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة انتقال مجتمعي لسلالة أوميكرون لثلاثة أفراد من أسرة واحدة ليس لديها تاريخ سفر للخارج.



ووسط حالة عدم اليقين المتزايد حول أوميكرون، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته كانت مستعدة تماما لانتشار السلالة الجديدة.