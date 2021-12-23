اليوم السابع
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الثروة الداجنة: "التموين" توافق على تفعيل تداول الدواجن الحية بالبورصة السلعية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:56 م
الثروة الداجنة: "التموين" توافق على تفعيل تداول الدواجن الحية بالبورصة السلعية سامح السيد
كتب إسلام سعيد

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أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، بدء التداول على الدواجن في البورصة السلعية، مشيراً إلى أن وزارة التموين وكذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية يتابعان عمليات التداول على الطيور الحية، لتكون كافة حلقات التداول في مكان واحد.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تدشين بورصة سلعية للدواجن سيكون مدرج فيها 3 قطاعات رئيسية الأولي المزارع والثانية شركات الأدوية والثالثة الأعلاف، وهنا من خلال هذه المدخلات ستنجح البورصة السلعية في تحديد سعر مناسب لتداول الدواحن، ومن ثم علاج أي خلل في عملية التسعير".
 
وأشار إلي اجتماع مرتقب للجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن الشهر المقبل سيجري مناقشة وسائل واضحة لتحديد هوامش ربح تكون مناسبة وتساهم في الحد من أي زيادة في الأسعار.
 
وتوقع رئيس شعبة الدواجن، عدم حدوث ارتفاع في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في ظل معروض كبير وانضباط في عملية الطلب بالسوق حالياً، موضحاً الأسعار في المزرعة الآن للدواجن البيضاء تكون 25 جنيها للكيلو وقد يصل السعر للمستهلك بحد أقصي 33 جنيها.

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